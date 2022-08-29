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Общество29 августа 2022 11:39

Военнослужащий псковского гарнизона ВДВ победил в конкурсе врачей от Минздрава РФ

Источник:kp.ru
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Минздрав России подвел итоги всероссийского конкурса врачей. Военнослужащий медроты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Никита Колосов победил в номинации «За медицинскую помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий».

Победителей оценивали по нескольким критериям: «Профессиональная деятельность», «Квалификация», «Деловые качества», «Морально-этические качества», «Личные качества», «Наставничество».

Всего в Минздраве назвали 162 победителя в 36 номинациях. Каждый из числа выигравших получит премии в размере от 200 тысяч до 3 млн рублей.