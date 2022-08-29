Почти 6000 заявлений на бюджетные места подали абитуриенты ПсковГУ в 2022 году

В числе абитуриентов - молодые люди из 62 регионов нашей страны и 17 стран мира. На бюджетные места подали заявки почти 6 тысяч абитуриентов, сообщает ПсковГУ в своем Telegram-канале.

Абитуриенты прибывают из Таджикистана, Узбекистана, Египта, Эстонии, Сирии, Туркменистана, Йемена, Казахстана и других стран.

На очное обучение по программам бакалавриата и специалитета было выделено 773 места. В 2021 году – 600 мест.

Контрольные цифры по программам среднего профессионального обучения составили 390 мест. В прошлом году – 240 мест.

В основном увеличение госзаказа произошло за счет роста числа мест на направления в сфере экономики, права и управления, психологии.