День знаний 1 сентября в Псковской области: линейки пройдут в очном формате

В Пскове ожидается проведение линеек 1 сентября в День знаний в очном формате. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

По словам Андрея Ермакова, в большинстве случаев праздник состоится на улице. Однако окончательное решение о площадке проведения линеек остаётся за руководством образовательных организаций.

Крема того, Андрей Ермаков отметил, что в День знаний ожидается и дождь. Скорее всего, он пройдет после обеда. Вероятность осадков в этот день составляет 40%.

Линейка будет сопровождаться поднятием флага и гимном.

«Но мы это начали делать до того, как это стало мейнстримом: в начале летнего периода. Таким образом мы знаем, что у нас каждый понедельник будет начинаться с некой причастности ребят к определённому торжеству», – подчеркнул врио председателя комитета по образованию Псковской области.