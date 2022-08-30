Псковичку ранили самодельным копьем в одном из подъездов Пскова

Фото: «Жесть по-псковки» в VK

В Пскове на улице Юбилейной женщина получила ранение копьем. Ее ладонь насквозь пробита самодельным оружием. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковки» социальной сети «ВКонтакте».

Инцидентом поделился местный житель, который рассказал, что его мать пришла с работы домой вся в крови. На одном из лестничных пролетов в ее руку влетело острое самодельное копьё.

По сообщению пострадавшей, его сбросили с верхних этажей подростки. Копьё насквозь прошло через ладонь. Женщине потребовалась медецинскач помощь.

После случившегося пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Семья планирует отыскать жестоких хулиганов, чтобы привлечь к ответственности их законных представителей.