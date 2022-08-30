В Псково-Печерском монастыре освятили сырные пещеры и продигустировали новинку

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27 августа в канун православного праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) освятил пещеры в Псково-Печерском монастыре. В них впервые созрела партия сыра, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение».

Производство сыра впервые было запущено в пещерах обителя в марте 2022 года при поддержке агрохолдинга «ЭкоНива». К концу августа сыр созрел и скоро появится для всех желающих в монастырской лавке.

Первыми продегустировать сыр довелось братиям и гостям Псково-Печерского монастыря.