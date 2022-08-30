Два дома остались без воды из-за аварии в Пскове

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В Пскове из-за аварии на водоводе жители двух домов в Пскове остались без воды. Об этом сообщили в Горводоканале на своей официальной группе в «ВКонтакте».

Авария произошла на улице Западной в Пскове. Об утечке в аварийно-диспетчерскую службу Горводоканала сообщили жители микрорайона. Водовод повредился диаметром в 20 см. Без водоснабжения остались жители дома на улице Западной, 20 и Байкова, 2/22.

«Просим население отнестись к данной ситуации с пониманием. Специалисты горводоканала делают всё возможное, чтобы горожане вернулись к комфортным условиям жизни как можно скорее», – отметили на предприятии.