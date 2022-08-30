Авторские туры запустят в арт-резиденции в Псковском районе

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В деревне Кебь Псковского района открылась первая в регионе в арт-резиденция для художников. Основатели местечка для ценителей искусства планируют запустить собственные арт-туры по региону. Об этом в интервью газете «Псковская правда» рассказала художник, живописец и реставратор, один из основателей резиденции Екатерина Мартьянова.

«Думаем сейчас над созданием авторских арт-туров в сотрудничестве в том числе и с местными искусствоведами, краеведами, художниками, арт-менеджерами. Вырученные от них средства позволят молодым художникам работать в резиденции бесплатно», - сказала она.

Основатели арт-резиденции планируют написать грантовые заявки, чтобы построить мастерские, оборудовать их и приобрести профессиональные системы хранения произведений. Екатерина Мартьянова отметила, что резиденция планирует привлечение инвесторов, менторов и просто заинтересованных людей.