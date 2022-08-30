Евгений Тишковец: мы погружаемся в холодную глубокую осень без бабьего лета

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Россиян ожидает октябрьская погода на ближайшие 10 дней, однако, вопреки обещаниям из интернета, бабьего лета пока не планируется. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это бред всё. Спрогнозировать его с такой долговременностью невозможно. Тот, кто пишет такие вещи и тем более их озвучивает, — тот шарлатан. Какое бабье лето, если мы погружаемся в холодную глубокую осень на ближайшую десятидневку? Это невозможно просчитать сейчас. Нас дубак ожидает!», – заявил Евгений Тишковец.

Специалист полностью отрицает запущенную ранее в СМИ информацию о бабьем лете. Те, кто «запустил мульку» – обманщики.

«Такие вещи прогнозируются заблаговременностью — максимум где-то за пять, за семь суток. Это бредятина, а тот, кто распространяет прогнозы про бабье лето, — тот просто шарлатан, который к метеорологии не имеет никакого отношения», – заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается резкая смена погоды и осенние дожди.