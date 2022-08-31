Жительница Острова провалилась в люк

Кадр из видео героя

30 августа в 18:25 жтельница города Остров провалилась в открытый люк. Об этом она рассказала сама в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас в центре города открыт люк! Я в него провалилась. У меня сломано ребро и испорчены ценные вещи», – пожаловалась островичка.

Женщина предупредила об открытом люке в центре города. По ее словам, он находится у остановки напротив зала Атлетик.

«30.08.22 около 18:25 я вышла с автобуса. Лил сильный дождь, а вокруг этой остановки непроглядные лужи. Увидев деревянную конструкцию подумала, что это поставлено для удобства перешагивания лужи от остановки и обратно. Вставать на конструкцию не стала, т.к. боялась поскользнуться. И решила, что быстренько проскочу лужу.

Но у лужи не было дна и меня втянуло под воду до уровня плеч. Одной рукой я вцепилась в землю, другой старалась помогать, но в руке была сумочка. К сожалению, сумочка всё равно намочилась и ее содержимое в виде документов, телефонов и зарядки к ним, кейс с наушниками тоже намокли», – с ужасом вспоминает пострадавшая.

Помощи рядом не было и островичка чудом удалось зацепиться за жизнь и выбраться самостоятельно. Она вспоминает, что после случившегося ее трясло от шока, болел бок. Женщина вызвала скорую, которая диагностировала – перелом.

«Итог: сломанное ребро, испорченные документы и техника. Будьте аккуратны! Предупредите близких об открытом люке», – обратилась женщина к землякам.