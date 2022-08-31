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Детский комитет. Советы нашим родителям31 августа 2022 7:15

«Быстрее, выше, сильнее»: топ-10 секций в Пскове для ребенка в 2022 году

Источник:kp.ru
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Последний день лета – самое время остановиться в гонке за самым лучшим букетом и бантиками на 1 сентября и решить, чем увлекательным займется ваш ребенок в новом учебном году. Не секрет, что он должен быть занимательным и максимально насыщенным для вашего непоседы.

Хочет ли ваш малыш в будущем стать модельером, желает создать собственный квадрокоптер или хочет стать суперзвездой и покорить большую сцену?

Мы собрали топ-10 лучших секций Пскова и подскажем, где вашему подрастающему гению найдется занятие по душе.