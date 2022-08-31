Более сотни открыток с довоенным Псковом передала семья из Москвы Псковскому музею-заповеднику

Фото: Псковский музей-заповедник

Музей получил ценный подарок от посетителей. Более сотни старинных открыток с видами довоенного Пскова передала в дар Псковскому музею-заповеднику семья Литвиненко из Москвы. Об этом сообщает музей на своих страницах в соцсетях.

Открытки собирал родственник семьи – Виктор Алексеевич Савин. В начале 30-х годов прошлого столетия он служил в Пскове и успел его сильно полюбить. В это же время он начал собирать коллекцию карточек. В середине 30-х годов Виктора Савина перевели в Ленинград, куда он забрал и свою коллекцию.

Его судьба сложилась трагически: в 1937 году он был репрессирован – Виктор родился в Харбине, что стало достаточным основанием для ссылки. В 1947 году вернулся по амнистии и переехал в Краснодар, где уже передал свою коллекцию племяннице.

Наталья Головацкая крайне серьезно отнеслась к подарку родственника и на протяжении всего времени тщательно хранила открытки. Все это время она мечтала побывать во Пскове и лично отдать карточки в музей. Сейчас женщине 83 года, в силу чего она не смогла лично отправиться в путешествие, но наказала своим детям обязательно передать семейную коллекцию в руки музейщиков, что они и сделали. Интересно, что, приехав в Псков, дарители пытались найти те места, которые были изображены на открытках, но сделать это в большинстве случаев было либо трудно, либо совсем невозможно.

Семья Литвиненко встретилась с руководством музея и выполнила поручение мамы. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова от всей души поблагодарила гостей, а теперь уже друзей музея-заповедника. Открытки имеют большую историческую ценность, так как были напечатаны до начала Великой Отечественной войны. На них запечатлены места, которые не сохранились до наших дней. Светлана Мельникова уверена, что переданные карточки станут хорошим подспорьем при подготовке экспозиции, посвященной истории Псковской губернии.