На российско-белорусской границе пассажирка авто пыталась закопать наркотики

Фото из архива КП

На российско-белорусской границе в Псковской области пресечена контрабанда синтетического наркотика в крупном размере. Пассажирка сопредельного государства попыталась закопать наркотики на таможне, но не успела, пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

На пункте пропуска «Невельский» сотрудники Псковской таможни остановили легковой автомобиль, на котором граждане сопредельного государства возвращались в Республику Беларусь из Санкт-Петербурга.

Во время ожидания переезда, пассажирка легковушки решила отойти и закопать пакет с порошком в придорожный грунт. Исследование подтвердило – изъятое вещество оказалось мефедроном, масса синтетического наркотика составила 184,9 г.

Гражданка полностью признала вину и созналась, что запрещенное вещество приобрела в Санкт-Петербурге. В отношении гражданки Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Женщина заключена под стражу.