Топ-5 цветов для букета на 1 сентября школьнику

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Первое сентября, праздник белых бантиков и увесистых букетов в руках первоклашек. Какой цветок наиболее уместен для букета на такой праздник, а какой не один день будет напоминать учителю о его ученике – на эти вопросы ответили флористы Пскова для «Комсомольской правды – Псков».

1. ХРИЗАНТЕМЫ

Первыми цветами, которые зазвучали из уст каждого флориста стали хризантемы. Из года в год эти цветы являются неотъемлемой частью букета школьника. Бюджетный и при этом яркий и пышный цветок можно приобрести не только в цветочных магазинах, но и на рынках у частников.

2. ПОДСОЛНУХИ

Этот чудесный яркий цветок – один из самых любимых среди композиций на День знаний. Подсолнух в букеты используется не тот, что растет на огороде, сюда идут декоративные маленькие бутоны растения. Поистине солнечный цветок является сезонным, а значит к празднику он появляется во всех цветочных лавках.

3. РОЗА

На просьбу добавить розу в букет любой флорист задаст огромное количество вопросов. Помимо разнообразия цвета, сегодня роза бывает различной длины, а также вариантов форм у бутонов. В любом случае это будет отличный подарок не только в букете. Последние несколько лет распространены варианты одного огромного букета из роз для классного руководителя, в который каждый ученик вносит свою розу. И бюджетно для родителей, и практично для учителя: не нужно просить помощи, чтобы донести букеты до дома и искать вазы, да и ребенку легко отстоять линейку с одним бутоном розы, нежели удержать букет.

4. ГЕРБЕРА

Слегка напоминающие подсолнух, герберы отличаются своим разнообразием цветов. Ненавязчивый, но отлично поднимающий настроение цветок может использоваться в моно-букете. Однако тут можно поиграть с цветами и из однотонной нежной композиции сделать наполненный красками букет.

5. ГЕОРГИН

Этот галантный цветок один из бюджетных на рынке. Его расцветки не имеют предела фантазии. Кроме того, что букет из георгин может состоять из небольшого количества цветков, он все-равно останется пышным благодаря эффектному бутону. Такой букет будет неприхотливым и дольше всех простоит на столе учителя.