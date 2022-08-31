Сцена и водоем появятся в городском парке Пустошки

Фото: пресс-служба правительства региона

31 августа состоялась рабочая поездка губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в городской парк. Согласно проекту, здесь появится стационарная сцена, закольцованная беговая дорожка и искусственный водоем. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Это место – центр притяжения горожан, – заявил глава администрации городского поселения Юрий Кравцов. – здесь проводятся праздничные, культурно-массовые мероприятия. Территория парка большая и уже давно не приводилась в порядок. Сейчас она преобразилась».

Михаил ведерников оценил благоустройство парка и обсудил дальнейшие планы по созданию комфортной среды. Глава региона поручил разместить в парке небольшую сцену.

Юрий Кравцов обратился с ответным предложением – поддержать строительство игровой площадки в парке. По его словам, прежняя пользуется большой популярностью у горожан, однако сильно устарела. Инициатива нашла отклик у губернатора.

Напомним, городской парк Пустошки стал победителем конкурса Минстроя России в 2021 году. Его благоустройство прошло по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».