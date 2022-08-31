Псковичи считают, что брендированные люки станут новой достопримечательностью

.

Глава администрации Пскова показал горожанам готовые брендированные люки, дизайн которых ранее жители региона выбрали сами. Вскоре они украсят исторический центр, а пока мы решили провести опрос и узнали – многие считают, что люки с символикой Пскова должны стать новой достопримечательностью.

Более 14% читателей ответили, что с нетерпением ждут размещения люков. Они планируют отправиться на прогулку по историческому центру, чтобы сфотографировать новые люки.

Почти 67% ответивших убеждены – брендированные в псковской стилистике люки непременно станут новой достопримечательностью города.

На опрос отреагировали и не проживающие в Пскове. По мнению граждан, создать уникальные люки было отличной задумкой. И лишь малая чать опрошенных ответила, что «это лишнее».

Такой же опрос мы провели среди подписчиков Telegram-канала «Комсомольской правды в Пскове», ответы оказались похожими.