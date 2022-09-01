«Кашляет и чихает»: почему в простуде питомца виноваты хозяева, рассказала псковичам ветеринар

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В осенний период домашние питомцы тоже могут начать чихать и кашлять, как свои хозяева. Псковский ветврач Татьяна Стукошина рассказала, что животные могут легко перенять простуду у человека, пишет ПАИ.

«Человек не всегда заражается от животного. Животное тоже может заразиться от человека. Например, при простудных заболеваниях, когда животное, кашляет или чихает, мы всегда спрашиваем: не болел ли кто-то из домочадцев», – обратила внимание ветврач.

В свою очередь животное может передать человеку бешенство, токсоплазмоз, лептоспироз, а также ряд кожных заболеваний.

«Будьте внимательными к своему питомцу, и вы сможете по изменению поведения понять, что ему требуется помощь», – пожелала псковичам Татьяна Стукошина.