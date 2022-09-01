Псковским школьникам и студентам вернули льготы в пригородных поездах

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Школьники и студенты Псковской области вновь смогут воспользоваться льготами во время поездок в пригородных поездах. А возврате льгот с началом учебного года и возможности купить билет за полстоимости сообщила «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». (

«На территориях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республики Карелия с 1 сентября 2022 года возобновляется право льготного проезда в поездах пригородного сообщения обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»,— сообщает пресс-служба СЗППК.

Льготы для школьников и студентов будут действовать на территории Псковской области до 30 июня 2023 года.