Стальные гербы установили на столбах у крупных перекрестков в Пскове

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В Пскове установили почти 20 растяжек с знаками, указывающими направление движения по полосам. Столбы-растяжки украсили стальными гербами, рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Столбы с растяжками для дорожных указателей установлены у больших перекрестков. Они появились у пересечения Рижского проспекта и улицы Юбилейной, также появились растяжки на перекрестках с улицами Народной и Мима Горького. Ещё одна растяжка установлена на крупном перекресте улиц Коммунальной и Юбилейной. На Октябрьском проспекте – на пересечении с улицами Гражданская и Гагарина.

На столбах, которые держат тросы с указателями, установлены стальные гербы Российской Федерации и Пскова. Для надёжности и долговечности покрытия, на них нанесена специальная антивандальная краска.

«Небольшая деталь, которая, уверен, добавит Пскову шарма и туристической привлекательности», – заверил Борис Елкин.