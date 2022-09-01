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Общество1 сентября 2022 7:54

Безопасность псковских школьников в День знаний контролирует ОМОН

Источник:kp.ru
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ОМОН контролирует безопасность псковских школьников в День знаний, 1 сентября. Сотрудники Росгвардии провели рейд по школам перед началом торжественных линеек в честь начала учебного года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Псковской области.

Представители ОМОНа «Кром» с минно-разыскными собаками проверили проверку паспортов безопасности в каждом образовательном учреждении, проконтролировали работу сигнализации и видеонаблюдения. Была отработана быстрота реакции во время срабатывания сигнала тревоги.

Общественный порядок также находится под контролем сотрудников ОМОНа Росгвардии и вневедомственной охраны. Патрулирование города у сотрудников пролегает вблизи школ.

Перед началом учебного года Росгвардия проконтролировала готовность к работе более 500 школ.