Жительницу Куньинского района могут осудить на 15 лет за убийство с особой жестокостью

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В Куньинском районе Псковской области женщина убила приятеля. С особой жестокостью она расправилась с бездыханным телом, используя более пяти различных предметов. Обвинительное заключение в сторону злоумышленницы утвердила прокуратура. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

14 декабря 2021 года в деревне Кунбинского района женщина решила убить своего знакомого. Будучи пьяной, она несколько раз ударила мужчину кулаком в живот и грудь. Потом схватила кочергу, которая лежала на полу неподалеку и не меньше двух раз ударила потерпевшего по голове.

Женщина не могла остановиться и взялась за кухонный нож. Около 10-ти раз она вонзала в тело мужчины лезвие ножа. Била по туловищу и голове, пока мужчина не упал на кровать.

Практически бездыханного мужчину женщина решила добить совком, лежащим на полу. Несколько она ударила пострадавшего по голове и увидела ножницы. Режущей стороной она пять раз била мужчину в бедро.

Подсудимая не останавливалась ни на минуту. Она вышла на веранду дома за топором и зарубила мужчину. Около 20-ти раз злоумышленница ударяла устрым краем топора по голове и шее мертвого мужчины.

Женщину будут судить за убийство с особой тяжестью. Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет.