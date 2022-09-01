«Сухая гроза» стала причиной лесного пожара в Невельском районе

.

В лесу деревр Сомино Невельского района 31 августа гроза стала причиной лесного пожара. Работники лесопожарной станции быстро потушили очаг возгорания, не позволив огню распространиться на большую площадь. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Причиной лесного пожара на площади 0,2 га по версии сотрудников Усть-Долысского лесничества стала «сухая гроза». На месте возгорания найдено дерево со следами молниевого разряда.

Кроме тушения пожара работниками невельской лесопожарной станции, были использованы и силы арендатора лесного участка ООО «Псковская лесопромышленная компания». Производство приняло решение недопустить распространение пожара с использованием минерализованной полосы по периметру.

В июне 2022 года уже фиксировалось возгорание в лесу из-за грозы. Тогда пожар произошел в Гдовском районе.

С 25 августа по 4 сентября в регионе действует особый противопожарный режим с запретом на посещение лесов.