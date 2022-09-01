Кражу туй и ивы с Аллеи Славы раскрыли полицейские в Великих Луках

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15 июля в полицию обратились сотрудники краеведческого музея с заявление о краже деревьев с Аллеи Славы минувшей ночью. С Аллеи пропали три шаровидные тут и одна цельнолистная ива. Виновновной в краже оказалась 50-летняя прохожая, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного УМВД.

Оперативно-розыскные мероприятия помогли истановить подозреваему, укравшую с Аллеи Славы на улице Александра Матросова, 1 декоративные деревья.

50-летняя великолучанка призналась, что во время ночной прогулки она увидела на клумбе деревья и решила, что они отлично будут смотреться на ее полисаднике у подъезда. Она выкопала руками землю и забрала деревья. Шаровидные туи и иву она посадила следующим днём там, где и планировала.

Похищенные деревья были изъяты у женщины и посажены на место сотрудниками музея. На женщину заведено уголовное дело.