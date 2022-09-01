900 учеников пошли в новую школу в Псковской области

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В новом инженерно-экономическом лицее в Великих Луках на улице Заслонова с 1 сентября начнут учиться 900 детей. Из них 140 ребят впервые сядут за школьную парту, сообщает ПАИ.

Торжественное открытие школы прошло, как и полагается, 1 сентября, в День знаний. Первыми в новое здание вошли первоклассники.

Школа оборудованна всем необходимым для обучения и привлечения ребят здоровым образу жизни. В лицее есть большой спорткомплекс, два бассейна, а учебный процесс подразумевает новейшие стандарты обучения.