Псковичи поделились самым грибным местом в районе

Фото: «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

Псковские грибники поделились фотографией удачной тихой охоты. Полный богажник лисичек местные жители набирали под ливнем. Об этом они рассказали в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Авторы поста поделились, что такое количество грибов они собирают в лесах Печорского района. Лисичек там столько, хоть «косой коси», поделились грибники.

По словам автора фотографии с багажником, полностью набитого лисичками, ливень для сбора грибов не страшен. В их семье есть ежегодная традиция: «1 сентября за грибами, а потом на линейку».

Другие заядлые любители грибов тоже поделились своим уловом в печорских лесах. Почти семь вёдер с лисичками унес домой пскович Евгений Давыдов.