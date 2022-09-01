Древнюю церковь Варлаама Хутынского обнаружили археологи в центре Пскова

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Церковь Варлаама Хутынского Чудотворца от 1522 года обнаружили псковские археологи под зданием кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина в Пскове. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области в своем Telegram-канале.

Место, где были проведены археологические раскопки под названием «Княжий двор-1», по плану должно было стать колодцем для строительства нового водопровода к зданию. Поэтому археологи принялись за спасение артефактов, на существование которых их натолкнули сохранившиеся архивные данные.

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Во время раскопок специалисты наткнулись на каменный пол и стены неизвестного древнего здания. Письменные источники указывали, что это и есть церковь Варлаама Хутынского. Первое упоминание об этой церкви датируются 1522 годом.

«Так как ее остатки были обнаружены в слое пожара, напрашивается вывод о том, что свое существование она закончила в одном из пожаров XVIII века», – добавили археологи.

Найденная конструкция церкви была законсервирована и укрыта в непотревоженном виде землёй.