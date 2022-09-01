Пенсионер упал в открытый люк у ПФР в Великих Луках

Фото: «Подслушано Великие Луки»

В Великих Луках 1 сентября пенсионер провалился в открытый люк по дороге в Пенсионный фонд России. Об этом написали горожане в местном сообществе «Подслушано Великие Луки» в «ВКонтакте».

Великолучанка пожаловалась на ситуацию и рассказала, что подъезд к пенсионному фонду в целом оставляет желать лучшего. По ее словам, к зданию невозможно подъехать на машине, а сегодняшний случай ее просто шокировал.

«Сегодня при мне в этот открытый люк провалился пожилой мужчина, хорошо что одной ногой только, бросилась помогать, вытащили с проходящей мимо женщиной. Наведите порядок, дорогу, парковку, тополь этот страшный тоже там ни к чему», – написала великолучанка.

В комментариях отметили, что найти управу на открытый люк в этом месте местные жители пытаются уже третий год.

Напомним, недавно в люк в Великих Луках провалилась девушка. Ей потребовалась медицинская помощь.