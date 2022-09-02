13 карет скорой помощи закупила Псковская область

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Псковская область закупила 13 машин скорой помощи и пять автобусов для перевозки школьников. Поставка автомобилей будет осуществлена благодаря Минпромторгу России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Автопарк Псковской области пополнится благодаря поручению Президента России. Закупка социальных автомобилей пройдет и в других регионах, где транспорт будет направлен в малые города и поселки городского типа.

На эти цели Правительство РФ выделит шесть миллиардов рублей. Всего планируется приобрести более 1,2 тысячи машин.