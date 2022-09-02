Иностранец домогался до 14-летней кадетки в Петербурге и сбежал в Псков

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22-летнего гражданина Украины поймали в Пскове. Молодой человек сбежал от следователей после домоганий до ученицы 9 класса Кадетского корпуса пансиона воспитанниц СК России. Задержанный совершил насильственные действия сексуального характера в метро «Достоевского» в Санкт-Петербурге, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 31 августа возле станции метро «Достоевская». Мужчина облапал 9-классницу Кадетского корпуса пансиона воспитанниц СК России. Насильно поцеловал 14-летнюю кадетку, хватал за руки и ягодицы.

Правоохранительными органами зафиксировано нарушение права несовершеннолетней на половую неприкосновенность, нормальное половое, психологическое и нравственное развитие. Возбуждено уголовное дело.

После озвучивания наказания, мужчина сбежал от следователей, спрыгнув со второго этажа. Ему удалось уехать в Псков, где его поймали правоохранительные органы.