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Здоровье2 сентября 2022 8:38

Детскую городскую поликлинику продолжают оснащать новым оборудованием

Источник:kp.ru
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В Псковской области продолжают оснащать новым оборудованием медицинские организации. Электроэнцефалографический комплекс и гинекологическое кресло доставили в Псковскую детскую городскую поликлинику. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Метод электроэнцефалографии используется для диагностики мозга, исследует его электрическую активность. Благодаря обследованию с помощью ЭЭГ, можно обнаружить образование патологий и выявить эпилепсию.