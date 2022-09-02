Детскую городскую поликлинику продолжают оснащать новым оборудованием

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В Псковской области продолжают оснащать новым оборудованием медицинские организации. Электроэнцефалографический комплекс и гинекологическое кресло доставили в Псковскую детскую городскую поликлинику. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Метод электроэнцефалографии используется для диагностики мозга, исследует его электрическую активность. Благодаря обследованию с помощью ЭЭГ, можно обнаружить образование патологий и выявить эпилепсию.