Бабье лето прогнозируют в середине сентября в Псковской области

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К середине сентября в Псковскую область придет бабье лето, сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

Несмотря на то, что утренние температуры в регионе 3 и 4 сентября будут ниже 0 градусов Цельсия, бабье лето придет в регион.

Кроме того, по данным синоптика, в ближайшие дни температура воздуха в Пскове будет держаться в пределах от +10 до +12 градусов. Ночью по некоторым районам планируется дождь.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Псковской области прошел град.