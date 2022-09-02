Товары белорусских производителей скупают жители Пскова в Финском парке

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В Пскове 2 сентября в торжественной обстановке стартовала ярмарка витебской продукции. Открыли мероприятие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель исполнительного комитета Витебской области Александр Субботин и глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Первый день ярмарки прошел ярко и со славянскими традициями. Почетных гостей в Финском парке встретили народные коллективы с хлебом и солью.

На ярмарке представлена вишневая сгущенка, хлебная икра и другие необычные товары. Приобрести белорусскую продукцию могут все желающие. Для граждан установлен передвижной банкомат Сбербанка.