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Общество3 сентября 2022 9:50

Врач-офтальмолог Татьяна Борисовна посоветовала псковичам не читать под одеялом

Источник:kp.ru
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О вреде чтения книг под одеялом рассказала псковичам заведующая офтальмологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-офтальмолог Татьяна Борисова.

«У взрослых это может приводить к ухудшению зрения и болям. Нужно делать перерывы на отдых, при хорошем освещении. Не читать под одеялом», – отметила врач.

Ухудшение зрения, по словам медика, на прямую зависит от освещенности, мелкого шрифта в смартфоне и мелькание монитора у компьютера. Эти факторы могут изменить кривизну хрусталика глаза.