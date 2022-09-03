Новый выпуск программы «Тема недели» посвящен Дню знаний

3 сентября в 20:00 на телеканале «Первый Псковский» покажут очередной выпуск проекта «Тема недели» с Александром Машкариным.

Главной темой недели стал старт нового учебного года. В программе расскажут о тратах региона перед 1 сентября, о малокомплектных школах региона, экзаменах для директоров и общежитиях ПсковГУ. Кроме того, одной из важных тем станет посещение новой великолукской школы министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Программа «Тема недели» выходит в эфир «Первого Псковского» по субботам в 20:00, повтор по воскресеньям – в 12:10.