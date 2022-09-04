Изборск подружился с Онфимом из Новгорода

Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Изборск" стал участником VII Всероссийского фестиваля детских музейных программ "Онфим собирает друзей" в Великом Новгороде. На деловой программе форума сотрудники музея поделились опытом адаптации музейных экспозиций и рассказали о формах работы с детской аудиторией.

Кульминацией фестиваля стал большой праздник в Новгородском кремле. Около тридцати музеев страны представили свои программы и мастер классы. Знакомые уже многим интерактивные программы "Путешествие из Изборска в Царьград", " Ганзейское путешествие" и "Путями Александра Невского" были отмечены в тройке лучших по итогам голосования самого строгого жюри - детей.