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Политика4 сентября 2022 19:48

Михаил Ведерников сообщил о двух погибших во время спецоперации на Украине псковских солдат

Источник:kp.ru
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3 сентября стало известно о ещё двух погибших на спецоперации на Украине военнослужащих 76-ой Псковской дивизии ВДВ. О погибших при исполнении воинского долга сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Погибли гвардии сержант Олег Минин и рядовой Степан Митрофанов.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», – подчеркнул Ведерников.