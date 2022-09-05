До 14 сентября в Пскове планируется провести подготовку к отопительному сезону

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С 5 по 14 сентября в Пскове будет проводиться проверка 120-и городских социальных объектов перед началом отопительного сезона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Проверка пройдет в учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образовательных школьных и дошкольных учреждениях. Под контроль попадут все тепловые и энергостанции, благодаря которым тепло будет подаваться на социальные объекты. Будет оценено качество и состояние труб, теплоизоляции, приборов учета и даже отсутствие у организаций задолженностей по оплате.

Комиссии предстоит проинспектировать 52 управляющие компании, ЖСК, ТСЖ, курирующие более тысячи жилых домов.

По результатам проверки будут выданы паспорта готовности к отопительному сезону. Получить их можно будет только после составление акта проверки готовности. Провести подготовку приборов к отопительному сезону 2022-2023 года потребителям необходимо до 14 сентября.

В период с 24 октября по 31 октября комиссия приступит к проверке ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций.