Два коралловидных гриба нашли в лесу Псковской области

.

Два уникальный коралловидных гриба отыскали грибники в лесах Псковской области. Своей находкой они поделились в сообществе «Грибы и грибники Псковской области» в официальной сети «ВКонтакте».

У подписчиков группы появились предположения, что один из грибов является так называемым «рогатиком». Гриб съедобен, вообще в его виде нет ядовитых. Он растет на гнилой древесине, но может и на лесной подстилке. Однако грибники не любят его из-за сильного неприятного запаха.

Второй коралловый гриб отыскал Александр Никифоренко. Но его находкой стала «гепиния гельвеллоидная». Растет она в похожих условиях, чаще встречается на опушках и лесоповалах. Также съедобна и употребляется даже в сладких блюдах.