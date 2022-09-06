Четыре корпуса соцгородка в Пскове практически готовы к сдаче

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К скорой сдачи готовы четыре из шести корпусов социального городка в Пскове. О высокой степени готовности объектов сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале после рабочего визита на стройку.

Монтаж потолков, отделку стен и покрытие пола подрядчик уже завершил. Практически готово освещение четырех корпусов, монтажники приступили к установке дверей.

«Сейчас идут выкрасы обрамления. Уже, по сути, косметику наводят. То есть фактически через неделю мы выходим полностью на клининг», – заверил представитель подрядчика.

Во всех корпусах уже имеются собственные лифты. Также полностью уложена кровля, на ней осталось закрепить конструкции для сдерживания схода снега.

«По результатам экспертизы будет определен объём дефицита средств для завершения строительства», – отметил глава региона. Кроме того он отметил, что Правительство РФ готово выделить дополнительные средства для окончания строительства.