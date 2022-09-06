Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подключился к поиску пропавших 15-летних школьниц в Пскове

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15-летних Ксению Краснову и Викторию Кузнецову продолжают разыскивать в Пскове. К поиску пропавших подключился отряд «ЛизаАлерт». Об этом уточняется в сообществе отряда «ВКонтакте».

5 сентября девочки ушли из школы №22, располагающейся по адресу улица Алтаева, дом 2. Домой подростки не вернулись.

Известно, что у девочек окрашены волосы. У обеех они светлые с синим оттенком. Глубые глаза и рост около 170 см.

Ксения Краснова была одета в чёрную вололазку, фиолетовые спортивные штаны и фиолетовые с чёрным кроссовки. На Виктории Кузнецовой были красные кеды.

Просьба всех, кто обладает какой-либо информацией, связаться по телефонам 02 или 8-911-371-97-71, а также 8-800-700-54-52.

Ранее мама одной из девочек объясняла, почему нет связи с подростками несмотря на то, что те находятся «онлайн» в социальных сетях.