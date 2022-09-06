259 человек заболели COVID-19 в Псковской области на 5 сентября

За последние сутки, 5 сеньября, стало известно о 259 случаев заражения короновирусной инфекцией в Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

По статистике, всего в области выявлено 117 192 случая заболевания. В городе Пскове зарегистрировано 108 заболевших за сутки (всего 37 815).

В то время, как в Великих луках заразились всего 17664 и 18 человек за последние сутки. В Псковском районе зафиксировали 13 заболевших.

В Пыталовском (всего 1626) и в Невельском районе (всего 5186) за последние сутки заболело по 22 человека.

Островский район (всего 5669) оказался вторым по количеству заболевших в области и зафиксировал 19 случаев заражения опасным заболеванием за последние сутки.

Опочецкий (всего 3579) и Гдовский (всего 2083) районы сообщают о ещё 9 заболевших 5 сентября.

В Пушкиногорском районе( всего 1592) отмечают 8 заболевших. В Плюсском( всего 1819) и Палкинском районах (всего 1141) по 7 человек заразились Covid-19.

В Великолукском ( всего 2758) и Новосокольническом районах (всего 3197) выявлено 3 случая заражения Covid-19. Локнянский( всего 1115), Порховский( всего 4217) и Себежский( всего 2934) районы сообщает о 2 заболевших.

В Печорском (всего 2706), Красногородском (всего 1038), Дедовическом (всего 2926), Усвятском (всего 731), Струго-Красненском (всего 1949) районах заболело по 1 человеку.

В Куньинском (всего 1002), Бежаницком (всего 1518), Новоржевском (всего 1226), Пустошкинском (всего1454) и Дновском (всего 950) не зафиксировали новых случаев заражения за минувшие сутки.