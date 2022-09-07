Отопительный сезон 2022-2023 в Пскове начнется на день позже

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В Пскове назвали дату начала отопительного сезона. В 2022 году подать тепло в дома планируют на день позже, чем в прошлом году – 19 сентября. Об этом заявил представитель администрации Пскова, отвечая на вопрос псковички в соцсети «ВКонтакте».

Согласно предварительным данным, школы, детские сады и другие социальные учреждения могут подключить отопление уже с 15 сентября. В многоквартирных домах города – 19 сентября.

«В случае ухудшения или улучшения погодных условий график подключения тепла может быть скорректирован», – сообщили в администрации Пскова.

Согласно информации председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, отопление в социальные объекты Пушкиногорского района поступит раньше, – 8 сентября. По условиям, отопительный сезон может начаться не позже 15 октября. При этом, температура воздуха должна держаться не менее пяти дней в пределах +8 градусов.

Кстати, соседний с нашим регионом Великий Новгород начнет отопительный сезон уже сегодня, 7 сентября.