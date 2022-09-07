Пропавших 5 сентября девочек нашли в Пскове

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Школьницы, пропавшие 5 сентября объявились спустя два дня. «Девочки нашлись», — написала мать одной из них на странице «ВКонтакте».

В социальных сетях указали, что школьницы живы и их жизни ничего не угрожает.

Напомним, несовершеннолетние Ксения Краснова и Виктория Кузнецова ушли из школы №22, располагающейся по улице Алтаева, дом 2. Домой девочки так и не вернулись. Начались активные поиски школьниц, к которым 6 сентября подключился поисковый отряд «ЛизаАлерт».

На данный момент в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области проводится проверка на предмет совершения в отношении девочек противоправных действий со стороны третьих лиц.