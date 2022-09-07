За сентябрь в Псковской области температурных рекордов зафиксировано не было

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Резкий холод, пришедший в Псковскую область с началом осени, не побил рекорды. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В ночь на 3 сентября и утром в Дно был заморозок -0...+3. А до этого там была положительная температура именно в этот день. И 4 сентября в Опочке было -2. До этого 0...+8. По максимумам не было никаких рекордов и антирекордом, были годы, когда в первые шесть дней сентября температуры были +8...+11. А у нас было +11...+13», – отметила Тала Нещадимова.

Кстати, первые пять дней осени в Санкт-Петербурге оказались самыми холодными за 106 лет. Сентябрь 2021 года в Санкт-Петербурге стал самым холодным за четверть века.