Литой бетон впервые используют для покрытия Ольгинского моста в Пскове

Фото: Борис Елкин

Для ремонта Ольгинского моста в Пскове будет использован литой асфальтобетон. Об этом сообщает глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По его словам, в скором времени планируется провести капитальный ремонт сооружения. Но для начала требуется провести ремонтные работы мостового полотна.

Для проведение работ будет впервые использован литой асфальтобетон. Пока такой материал используется в Псковской области только в городе Острове на мосту через реку Великую, по которому проходит федеральная трасса.

«Литой асфальтобетон намного прочнее обычного бетона, к тому же позволяет заполнить все пустоты и микротрещины. Он будет использован не только как нижний слой покрытия, но и как защитный слой гидроизоляции. Такой же материал будет уложен на Троицком мосту, который сейчас находится на реконструкции», – пишет сити-менеджер.

Этот же материал будет использован на Троицком мосту, который на данный момент находится на реконструкции. Ранее этот материал в Псковской области применялся лишь на одном объекте – на мосту через реку Великую в Острове, который расположен на федеральной трассе.

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