Проблему экстремизма обсудили полицейские со школьниками гуманитарного лицея в Пскове

Встречу на тему профилактики экстремизма провели сотрудники полиции с учащимися гуманитарного лицея в Пскове. Данная встреча была приурочена к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщают в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Главной причиной для встречи с сотрудниками УМВД стала борьба с проявлением экстремизма среди молодёжи. Особенное внимание было уделено распространению сообщений экстремистской направленности в соцсетях.

Сотрудники УМВД обсудили вместе с ребятами опасность распространения терроризма, узнали о запрещённых знаках и символах. Также у школьников была возможность познакомиться с правовой стороной вопроса, в том числе мерами наказания, то есть привлечением к административной и уголовной ответственности лиц, распространяющих экстремизм.

Сотрудники подчеркнули, что большую угрозу для молодёжи представляет развитие экстремизма в сети Интернет. Неформальные объединения, относящиеся с пренебрежением к закону или нормам морали, являются пропагандистами и привлекаются к ответственности.

Напомним, МВД опубликовало список самых разыскиваемых преступников России. Лица убийц и их кровавые истории читайте в материале. За каждого из 13 особо тяжких преступников готовы выплатить по 1 миллиону рублей