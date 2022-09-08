Перекресток дороги Псков–Изборск у поворота на Родину перекроют для ремонта

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В связи с ремонтом дороги, транспортный поток ограничат на Рижском проспекте у перекрестка дороги Псков-Изборск с поворотом на деревню Родина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Перекрыт выезд на автодорогу Псков-Изборск со стороны деревня Родина с 8 сентября до 9 сентября и с 9 сентября до 10 сентября на период времени с 23:00 до 5:00», – сообщается в объявлении.

Напомним, на Рижском проспекте по направлению к Изборску в настоящее время идут дорожные работы. Псковичи жалуются на частые и очень длительные пробки на выезде из города.