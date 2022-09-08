С 26 сентября график рейсов между Псковом и Москвой изменится

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Стало известно об измении в расписании рейсов А4437-А4438 Москва-Псков с 26 сентября по 29 октября. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании «Азимут».

Напомним, ранее вылет из Москвы в Псков осуществлялся в 21:50. Если до этого псковичи могли улететь в столицу утром, а прилететь домой вечером, то теперь вернуться получится только следующим днем.

По данным авиакомпании 26 и 30 сентября авиарейс А4437 Москва-Псков вылетает из Москвы в 7:45 и прибывает в Псков в 9:25.

27 и 30 сентября вылет рейса А4437 из Москвы состоится в 8:00. Прибытие в аэропорт Пскова состоится в 9:25.

28 сентября этот же рейс вылетит из Москвы в 8:10. И прибудет в Псков в 9:35.

С 1 по 29 октября рейс А4437 вылетает из Москвы в 8:00 с прибытием в Псков к 9:25.

Рейса А4437 Псков-Москва с 26 сентября по 29 октября будет вылетать из аэропорта Пскова в 10:35 и прибывать в Москву в 11:55.