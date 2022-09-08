В псковской «Стекляшке» откроется известный ресторан пиццы

Фото: ПАИ

В Пскове на улице Советская, 5, больше известной жителям города как «Стекляшка», откроется ресторан известной сети пиццерий. Об этом пишет ПАИ со ссылкой на источник, близкий к администрации магазина.

«Стекляшка» уже долгое время находится в разрушенном состоянии, там то идет ремонт, то вновь открываются магазины с неизвестными брендами одежды. Посетителей такое здание уже давно не привлекает. В конце августа на Советской, 5 закрылась и аптека.

По данным источника, не раньше чем через полгода в цокольном помещении дома откроется ресторан быстрого питания. Руководство ресторана уже начало проведение капитальных ремонтных работ.