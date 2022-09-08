Сообщения о минировании социальных объектов в Пскове оказались ложными

Сообщения о минировании социальных объектов Пскова: школ, администрации, библиотек и торговых центров, оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Волна эвакуаций прошла по областному центру 8 сентября. Информация о, якобы, минировании девяти социальных объектов – ТЦ «ПИК 60», ТРК «Акваполис», центра диализа Б.Браун и др.

Подобная волна ложных сообщений об угрозе минирования была в Пскове 25 марта. В тот день сообщения поступили в регион с территории Украины. Сирены звонили по ложными сообщениям и 2 сентября.