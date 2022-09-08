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Происшествия8 сентября 2022 11:52

Невыспавшийся водитель учинил тройное ДТП в Пушкиногорском районе

Источник:kp.ru

Дорожно-траспортное происшествие случилось вечером 7 сентября в Пушкиногорском районе на 387-м км автодороги Санкт-Петербург-Невель. Причиной происшествия стала сонливость водителя автомобиля «Луидор», который столкнулся ещё с двумя транспортными средствами. Об этом сообщили сотрудники областного ГИБДД УМВД России.

29-летний водитель автомобиля «Луидор» находясь в сонливом состоянии выехал на встречную полосу движения и не смог избежать столкновения с автомобилем УАЗ.

После чего водитель автомобиля УАЗ не справившись с управлением столкнулся с грузовым автомобилем DAF, водителем которого оказался гражданин Белоруссии.